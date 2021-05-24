ПФР продлил упрощённый порядок получения услуг до конца года

https://static.news.ru/photo/2c4a8a80-bc84-11eb-8e92-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

В России до конца текущего года продлится упрощённый, дистанционный порядок получения услуг Пенсионного фонда (ПФР), который был введён весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия, — говорится в сообщении ПФР.

В ведомстве пояснили, что оформить пенсию теперь можно через личный кабинет на порталы ПФР или госуслуг. Выплаты могут начислить полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему фонда. Эту же услугу оказывают по телефону региональных отделений и клиентских служб ПФР.

Пенсии по инвалидности и соцвыплаты оформляются сейчас с использованием Федерального реестра инвалидов. Их тоже можно оформить через электронное заявление. Продление пенсий происходит автоматически по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр из бюро медико-социальной экспертизы.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию. Для этого необходимо использовать специальную формулу: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата.

Также рассчитать свою пенсию можно на портале ПФР и при помощи сайта госуслуг. Как сообщил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, ИПК накапливаются в течение всей жизни. И на каждый год приходится индивидуальное количество коэффициентов (в 2021 году стоимость одного из них составляет 98,86 рубля).