Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию

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Каждый житель России может самостоятельно рассчитать свою пенсию. Для этого необходимо использовать специальную формулу. Она выглядит следующим образом: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата. Об этом журналистам рассказали представители ВНИИ труда, пишет «Российская газета».

Также рассчитать свою пенсию можно на портале ПФР и при помощи сайта госуслуг. Как сообщил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, ИПК накапливаются в течение всей жизни. И на каждый год приходится индивидуальное количество коэффициентов (в 2021 году стоимость одного из них составляет 98,86 рубля).

Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года, — 10. Такое количество коэффициентов начисляется на заработную плату, обозначенную как предельная база для конкретного года, — заметил Платыгин и добавил, что пособия по временной трудоспособности рассчитываются аналогичным образом.

По словам гендиректора ВНИИ труда, максимальное количество коэффициентов можно получить при высокой заработной плате.

Ранее стало известно, что россиянам в период отсутствия работы начисляются баллы, необходимые для выхода на пенсию. Это нестраховой период, который встречается в жизни каждого жителя страны, когда работодатель не платит за него взносы.

Такими периодами могут быть уход за ребёнком, служба в армии, поясняют эксперты ВНИИ труда Минтруда. В период ухода за детьми до полутора лет начисляются пенсионные коэффициенты. Один год ухода за первым ребёнком оценивается в 1,8 балла, в период ухода за вторым начисляется 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла.