Минтруд рассказал, как начисляется пенсия неработающим

https://static.news.ru/photo/cb7856e2-ac4d-11eb-990a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам в период отсутствия работы начисляются баллы, необходимые для выхода на пенсию. Это нестраховой период, который встречается в жизни каждого жителя страны, когда работодатель не платит за него взносы, пишет «РГ».

Такими периодами могут быть уход за ребёнком, служба в армии, поясняют изданию эксперты ВНИИ труда Минтруда. В период ухода за детьми до полутора лет начисляются пенсионные коэффициенты. Один год ухода за первым ребёнком оценивается в 1,8 балла, в период ухода за вторым начисляется 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла.

Год службы в армии по призыву также оценивается в 1,8 коэффициента. Столько же начисляется в период ухода за нетрудоспособным человеком. Это могут быть 80-летний гражданин, ребёнок-инвалид, инвалид первой группы.

Жена военнослужащего также может заработать 1,8 балла, если он работает по контракту в местности, где у неё нет возможности трудоустроиться. Но период такого начисления не может быть более пяти лет. Жёнам работников, направленных в диппредставительства или консульства за границей начисляется один балл. Срок начисления также ограничен пятью годами.

Как сообщалось ранее, замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова назвала категорию россиян, которой положен досрочный выход на пенсию. Это родители или опекуны, воспитывающие детей-инвалидов.