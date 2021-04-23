Сенатор рассказала, кому ещё положена досрочная пенсия

https://static.news.ru/photo/932f0352-a49c-11eb-8a30-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова назвала категорию россиян, которой положен досрочный выход на пенсию. Это родители или опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, пишет «Парламентская газета».

Такое право есть у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребёнка-инвалида. В этом случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55. Но при этом стаж должен быть не менее 15 лет у женщин и не менее 20 лет у мужчин.

Также отец или мать ребёнка-инвалида имеет право на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день с оплатой пропорционально отработанному времени. Такому родителю также положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц.

Как сообщалось ранее, россияне могут выйти на пенсию за два года до наступления определённого законом возраста, но при соблюдении определённых условий. Для этого надо быть уволенным по сокращению штата или ликвидации предприятия.