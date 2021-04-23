Сенатор рассказала, кому ещё положена досрочная пенсия

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова назвала категорию россиян, которой положен досрочный выход на пенсию. Это родители или опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, пишет «Парламентская газета».
Такое право
Также отец или мать ребёнка-инвалида имеет право на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день с оплатой пропорционально отработанному времени. Такому родителю также положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц.
Как сообщалось ранее, россияне могут выйти на пенсию за два года до наступления определённого законом возраста, но при соблюдении определённых условий. Для этого надо быть уволенным по сокращению штата или ликвидации предприятия.