Ограничения на внесение наличных на анонимные кошельки ввели в РФ

https://static.news.ru/photo/c6dabb3a-d51a-11ea-b8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулирование электронных кошельков изменилось в России с 3 августа. Теперь стало невозможным внесение наличных на счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи для пользователей «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», для пополнения онлайн-кошелька россиянам нужно будет идентифицироваться и привязать к нему банковский счёт.

В некоторых регионах поправки также коснутся транспортных карт, которые теперь нельзя будет пополнить наличными деньгами. Россиянам придётся пополнять такую карту в отделениях банков, через банковский терминал или по платёжной ссылке. Нововведение затронет пользователей подмосковной карты «Стрелка», а для владельцев московской «Тройки» и петербургского «Подорожника» ничего не изменится, поскольку в их случае пользователь платит за услугу компании.

Эксперты отмечают, что под новый запрет попало пополнение наличными карт школьников, карт для корпоративных столовых и разных карт парков развлечений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников. Банки отмечают сложности и риски реализации данного запрета из-за эпидемии коронавируса.