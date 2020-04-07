Объём денежных переводов из РФ за рубеж упал из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6ada8474-7885-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Системы денежных переводов отмечают снижение объёмов трансграничных переводов в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Ими в основном пользуются мигранты.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объём переводов сократился минимум на 30%. Об этом сообщает РБК.

Агентство отмечает, что такую цифру по итогам марта назвали в «Золотой короне». В апреле там ожидают увеличения падения до 50%. Ещё одна система денежных переводов «Юнистрим» заявила о падении объёма на 35%. При этом в данной компании отметили прирост на 18% числа переводов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банк ВТБ сохраняет для клиентов нулевой тариф при денежных переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Он будет действовать как минимум до конца апреля 2020 года. В кредитной организации отметили, что с момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ совершили уже свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей.