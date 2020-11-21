«Не в деньгах счастье»: Минфин предложил россиянам поиграть

https://static.news.ru/photo/50615db6-2c0d-11eb-82fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: happiness_tournament/vk.com

Министерство финансов выпустило набор информационных материалов, которые должны помочь россиянам повысить уровень финансовой грамотности. Среди них оказалась настольная игра «Не в деньгах счастье».

Её ведомство рекомендовало распространить среди жителей 60 регионов за исключением Алтайского края, Липецкой, Московской области и некоторых других. Это связано с тем, что набор материалов в зависимости от региона отличается, передаёт РБК.

В описании к игре сказано, что она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов». Видеоинструкция и дизайн-макет для печати в типографии или на принтере обнародованы на запущенном Минфином сайте «Дружи с финансами».

Как сказано в условиях к игре, её участниками могут стать от двух до четырёх человек, партия длится не больше 40 минут. Задача участников — получить наибольшее количество баллов на треке «Счастье». Для победы нужно «всесторонне улучшать уровень жизни» персонажей, используя при этом финансовые инструменты.

В описании отмечено, что игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон.

Среди других рекомендованных министерством материалов — браузерная игра «Финансовые будни», интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекция «Финансовая фортификация, или Оборонительная финграмотность», сборники «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров» и «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», а также брошюра «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».

В связи с пандемией коронавируса из списка рекомендаций было решено исключить такие программы как «Всероссийская неделя сбережений», «Всероссийские недели финансовой грамотности» и «Семейный финансовый фестиваль».

Ранее в Госдуме, как писал NEWS.ru, предложили ввести уроки финансовой грамотности в школах и средних специальных образовательных учреждениях.