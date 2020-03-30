https://static.news.ru/photo/4e264138-720e-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистая средняя зарплата в российской провинции в 2019 году составила 39,6 тыс. рублей в месяц, что на 7,5% больше, чем в 2018 году. Только в шести регионах страны имеются малые и средние города, в которых зарплата выше, чем в региональных столицах и крупнейших городах (с населением более 200 тыс. человек).

Нет надобности ехать в крупный город или столицу региона, чтобы много зарабатывать, жителям Тюменской, Магаданской и Амурской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Согласно ему, лидером данного рейтинга является Ямало-Hенецкий автономный округ, где средняя зарплата (89,5 тыс. рублей в месяц) в провинции в 5,3 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Далее идут Тюменская (73 тыс. рублей, коэффициент 4,81) и Магаданская (93 тыс. рублей, коэффициент 4,79) области, а также Ненецкий автономный округ (83,3 тыс. рублей, коэффициент 4,75).

В целом по стране в малых и средних населённых пунктах средние зарплаты почти на 15% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидерами по высоким зарплатам в РФ стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ и Москва. Лидирующей областью является добыча нефти и газа, в 23 регионах страны самые оплачиваемые профессии связаны с добычей полезных ископаемых. Наиболее высокую зарплату — 350 тысяч рублей — получают работники сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области.