Названы причины блокировки банковской карты за обычный перевод

https://static.news.ru/photo/a72d7206-215e-11eb-a55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента. По его словам, часто в кредитной организации руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Поэтому одной из причин может быть сомнительная операция, а за таковую может принять обычный перевод особо бдительный сотрудник банка, пояснил Рогачевский в беседе с агентством ПРАЙМ.

Вызвать подозрения может и необычная активность клиента, когда он совершает много операций за короткий период, или если ему с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени. Также в банке могут заподозрить клиента в незаконном ведении предпринимательской деятельности.

Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа «покупка чего-либо», скорее всего, послужит причиной блокировки карты, — указал Рогачевский.

Он напомнил, что к блокировке карты может привести наличие задолженности по ЖКХ, штрафам или алиментам. Также утратить доступ к карте можно из-за элементарного технического сбоя в системе безопасности банка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-переводы с банковских карт для российских пенсионеров предлагают ограничить суммой в 10 тыс. рублей. Такая инициатива изложена в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое отправил ей руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, данная ограничительная мера не позволит мошенникам совершать единовременно крупные кражи средств у данной категории россиян.