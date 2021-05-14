Назван способ заработать на падении рубля

https://static.news.ru/photo/943ee250-1d90-11eb-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Финансист Сергей Дроздов посоветовал россиянам не упускать свой шанс и подзаработать на падении российского рубля. В беседе с ПРАЙМ он заявил, что правительство не заинтересовано в укреплении национальной валюты, потому что её слабые позиции позволяют наполнять бюджет.

Эксперт добавил, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от 50% до 30% экспорта России приходится именно на нефть и газ. Цены на эти полезные ископаемые, в зависимости от настроений на мировых биржах, сильно колеблются.

В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль, — сказал Дроздов.

Он отметил, что для покупки валюты необязательно ходить в банк, можно осуществить сделку на Мосбирже. Там комиссия за конвертацию валют намного ниже.

Граждане, которые уже умеют работать с этим инструментом, уже могут попробовать сделать ставку против рубля через более сложные инструменты: фьючерсы и опционы. Но финансист советует сразу оценивать риски — ведь чем более доходный инструмент, тем выше его рискованность.

Долларовая инфляция способна преподнести неприятный сюрприз держателям американской валюты, съев часть дохода. Это происходит независимо от укрепления или ослабления рубля. Об этом ранее рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.