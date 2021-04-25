Центробанк предупредил о фальшивых десятирублёвых монетах

https://static.news.ru/photo/79735002-a678-11eb-9077-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году сотрудники Центробанка выявили в России порядка пяти тысяч фальшивых монет достоинством 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств ЦБ Татьяну Александрову.

В значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей. Для нас в прошлом году это стало неожиданным, — сообщила Александрова на международном ПЛАС-форуме.

Она уточнила, что первые 25 поддельных 10-рублёвых монет нового типа обнаружили в Волго-Вятском управлении ЦБ в феврале прошлого года. В июле выявили 3813 таких подделок уже по всей стране, а в октябре 924 фальшивых монеты нашли в упаковке одного из российских банков при обработке дефектных денег.

При этом представитель ЦБ подчеркнула, что лидерами по числу подделок по-прежнему являются банкноты в 5 тысяч рублей и в 1 тысячу рублей.

Фальшивомонетчики стали активнее продавать поддельные денежные купюры через Интернет. В 2020 году, как следует из статистики МВД, количество преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. В целом же было зафиксировано 18,7 тысячи таких фактов. Кроме того, выявлено более 800 человек, причастных к подделке банкнот. Свыше тысячи дел, в том числе за преступления прошлых лет, в течение прошлого года удалось довести до суда.

В МВД предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках. Опасны в этом плане и места, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.