Мошенники начали проводить опросы от имени банков

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Мошенники, представляясь сотрудниками банков, всё чаще стали звонить россиянам под предлогом проведения опросов по качеству обслуживания, обещая за это вознаграждение. Таким образом они получают личные данные для доступа в «мобильный банк» клиента. Об этом предупредили в ВТБ, передаёт ПРАЙМ.

Более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом цель мошенников — получение личной информации и затем вывод клиентских средств. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства, — сообщили в банке.

У мошенников по-прежнему популярны звонки клиентам с сообщением о необходимости срочно остановить банковский платёж, об открытом кредите или о заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете.

Телефонное мошенничество, от которого страдают миллионы россиян, можно победить уже в этом году, если принять меры на уровне операторов связи. Об этом ранее сообщил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По его данным, в 2020 году количество мошеннических звонков в РФ достигло 15 млн, россиянам звонили до 100 тысяч раз в сутки. Только в «Сбере» в прошлом году было зафиксировано 3,7 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Специалисты фиксируют 30-кратный рост жалоб по сравнению с 2017 годом и двукратный — по сравнению с 2019-м.