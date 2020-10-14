МКБ предоставит овердрафт ПАО «Россети Московский регион» на 3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0e9f6d04-0e1d-11eb-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский кредитный банк (МКБ) и ПАО «Россети Московский регион» заключили договор овердрафта на сумму 3 млрд рублей. Средства пойдут на пополнение оборотных средств компании.

«Россети Московский регион — один из ключевых клиентов МКБ, на текущий момент компании открыт расчетный счет, заключено соглашение на кредитную линию. Овердрафт, предоставленный МКБ, позволит обеспечить дальнейшее эффективное развитие деятельности компании», — отметил Александр Афонин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ.

Основным видом деятельности ПАО «Россети Московский регион» является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский кредитный банк представил мобильную игру UP, с помощью которой пользователи смогут зарабатывать реальные деньги, преодолевая различные препятствия.