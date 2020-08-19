МКБ поможет пользователям заработать реальные деньги в мобильной игре UP

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Московский кредитный банк представил мобильную игру UP, с помощью которой пользователи смогут зарабатывать реальные деньги, преодолевая различные препятствия.

Главный герой UP — грифон, искатель сокровищ. Ему необходимо подбирать игровые баллы в виде разноцветных кристаллов. Игроки, управляя этим персонажем, смогут получить до 1 тыс. игровых баллов, которые перенесутся на счёт программы «МКБ Бонус» Москарты. Оформить её можно в этом приложении. 1 игровой балл равен 1 баллу «МКБ Бонус».

Участникам даётся 3 жизни, потратив которые можно начать игру заново или перевести весь выигрыш на карту. Но для этого необходимо в период с 17.08.2020 по 30.09.2020 оформить заявку на выпуск карты. Форма заявки появится после прохождения игры. С 17.08.2020 по 15.10.2020 необходимо получить и активировать карту, после чего можно будет подключиться к программе лояльности «МКБ Бонус» и совершить не менее одной операции по оплате товаров. Баллы зачисляют на специальный счёт клиента до 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения клиентом условий.

Программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет зарабатывать баллы на ежедневных покупках. Раз в квартал клиентам предлагаются на выбор самые актуальные категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от суммы покупки. Кроме того, в третьем квартале пользователи получат повышенные баллы при покупках в категориях «Кафе, рестораны», «АЗС», «Такси», «Детские товары», «Салоны красоты», «Домашние питомцы».

В июле 2020 года это программа стала победителем Loyalty Awards Russia 2020 в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» и «Лучшая мобильная программа лояльности».

Как ранее писал NEWS.ru, МКБ снизил тарифы на торговый эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса. Новые ставки за возможность принимать безналичную оплату пластиковыми картами в кредитной организации назвали привлекательными.