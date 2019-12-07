https://static.news.ru/photo/daeee626-195b-11ea-9fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство просвещения предложило Минтруду несколько разных вариантов повышения зарплат учителям. На данный шаг в ведомстве пошли после проведённого совместно с общероссийским профсоюзом образования мониторинга.

Он показал, что зарплата учителей по стране отличается в несколько раз: так, в Мордовии она начинается от 3,6 тыс. рублей, а в Приморском крае — от 22,3 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общая для учителей всей страны система оплаты труда может появиться в России. Данную инициативу собираются проработать в рамках нацпроекта «Образование» в Совете Федерации. На реализацию проекта может уйти около года. По мнению сенатора Виктора Смирнова, оплата труда педагога должна зависеть от почасовой нагрузки, уровня образовательной программы и его профессиональной квалификации.