Минфин США назвал объём российских вложений в американские облигации

Россия в сентябре располагала государственными ценными бумагами США на сумму $3,918 млрд. При этом долгосрочные облигации составили в российском портфеле $204 млн, а краткосрочные — $3,714 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Согласно им, Россия не является одним из крупнейших держателей американского долга. В 2018 году стали резко сокращаться вложения в размере $96 млрд.

В настоящий момент Япония и Китай имеют на руках наибольшее число облигаций казначейства США. В сентябре у них было госбумаг на $1,299 и $1,047 трлн соответственно.

Ранее стало известно, что в октябре сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке. Он пояснил, что подобная ситуация несёт опасность в первую очередь для зарубежных стран, а не для США.