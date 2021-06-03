Финдиректор МосБиржи: российские инвесторы не склонны к риску

Член правления и финансовый директор Московской Биржи Максим Лапин на полях ПМЭФ-2021 рассказал NEWS.ru, нуждаются ли новые инвесторы на фондовом рынке в регулировании, почему россияне до сих пор предпочитают банковские вклады и насколько стремительно растёт количество брокерских счетов в стране.

— В ЦБ опасались притока после 2020 года неопытных инвесторов на фондовый рынок. Регулятор даже начал принимать меры по ограничению доступа таковых инвесторов на рынок. На ваш взгляд, есть такая проблема, нужны ли меры регулирования?

— Инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных. Если инвестор новичок, то он неквалифицированный. Он не имеет доступа по многим сложным операциям, например, по срочному рынку, где из-за неопытности можно сделать неправильные действия.

Половина средств, вкладываемых инвесторами, приходящими на рынок, — это консервативные облигационные портфели, которые делятся на государственные и корпоративные облигации. Поэтому в грубом приближении четверть идёт на гособлигации, четверть — на «корпоративы». Из оставшейся половины — четверть идёт в акции, оставшаяся часть — в биржевые пенсионные фонды. Это консервативный портфель. И когда мы видим эту статистику, то это даже хорошо. Потому что первые инструменты, с которыми частные инвесторы выходят на рынок, — это консервативные инструменты.

Но требования к квалифицированным и неквалифицированным инвесторам должны оставаться. Это правильная организация рынка как в России, так и за рубежом. И это доказано.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть россияне не вкладывают бездумно свои сбережения под огромные проценты?

— Часть людей могут вкладываться в рискованные проекты, но в целом россияне ведут себя рационально.

— Если сравнивать с Европой, то у нас банковский депозит — самый популярный продукт для сохранения сбережений. Как сделать, чтобы наши граждане посмотрели в другую сторону — облигации, паевые инвестфонды и т. д.

— В мировом масштабе Россия — одна из консервативнейших стран по структуре сбережений населения. Доля депозитов на счетах банков составляет 80% в богатстве населения. То, что ценные бумаги составляют одну пятую — это уже достижение. Несколько лет назад была одна десятая. Этот процент растёт, и это хорошо.

В Европе пенсионные счета занимают существенную долю, но 40% в портфеле вложений — это акции. В Китае эта доля ещё выше. В Америке она высокая. У нас есть потенциал роста. Соотношение ценных бумаг к депозитам в России, согласно отчётам, составляет 18%. Это немного, но доля будет расти. До уровня Америки и Китая мы будем долго двигаться, но этот тренд есть

Максим Лапин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Будет ли в этом году рост числа пришедших на биржу? С учётом пандемии люди сначала снимали деньги с депозитов, потом возвращали. Каков ваш прогноз?

— В конце прошлого года в России было 9 миллионов уникальных частных брокерских счетов. Сейчас около 12 миллионов, к концу года будет около 15 миллионов, и это консервативная оценка биржи. Оптимистическая оценка отдельных участников рынка — что к концу года будет порядка 20 миллионов счетов. Тренд продолжается.

Мы обогнали Китай по уровню проникновения брокерских счетов среди населения, и это тоже неплохо. Это показывает зрелось рынка. Прошлый год начался с 3,2 триллиона рублей на брокерских счетах, а закончился 6 триллионами. Это в 5–6 раз меньше, чем на банковских счетах, вместе с депозитами там 23–33 триллиона рублей. Доля низкая, но она продолжит расти.