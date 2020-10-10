Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билета на поезд

https://static.news.ru/photo/acbc2e08-0bc2-11eb-9c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Путешествия на поезде становятся более приятными, если удалось сэкономить на поездке. Чтобы приобрести железнодорожные билеты с максимальной выгодой, следует принять во внимание несколько советов.

Рекомендации составили специалисты одного из онлайн-сервисов по покупке проездных билетов, передаёт РИА Новости.

Так, эксперты советуют обращать внимание на стоимость верхней полки в купе, которая на несколько сотен рублей ниже, чем внизу. Такие места чаще участвуют в распродажах. Если же в семейной поездке есть ребёнок в возрасте до десяти лет, то нижнее место лучше оформить на него, а верхнее — на взрослого.

В сидячих вагонах тоже можно сэкономить, если приобрести билет на откидное кресло. Разница в комфорте минимальна, а в стоимости — ощутима.

На поездку в ночных или ранних поездах можно потратить меньше за счёт более низкого спроса. Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные.

На большую часть дальних и скоростных поездов стоимость билетов не фиксирована. Она зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест. Проездные документы на пиковые периоды — выходные, праздники, школьные или новогодние каникулы, а также на летние месяцы — выгоднее покупать на старте продаж.

Некоторые поезда не участвуют в программе динамического ценообразования, стоимость проезда в них зависит от сезонных коэффициентов. Например, весной и осенью билеты стоят дешевле, чем летом или на Новый год.

Кроме того, в случае уверенности в датах поездки, можно оплатить билеты по невозвратным тарифам. Такой вариант позволит сэкономить до 20% от стандартной стоимости.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики изучили стоимость билетов на самолёт и поезд в России минувшим летом и назвали самые дорогостоящие из них.