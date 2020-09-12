Аналитики назвали самые дорогие авиа- и ж/д билеты по РФ этим летом

https://static.news.ru/photo/977dca8a-f4cd-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики изучили стоимость билетов на самолёт и поезд в России летом 2020 года и назвали самые дорогостоящие из них.

Первое место в сфере авиаперелётов занял билет из Хабаровска в Москву и обратно, стоимостью в 227,4 тысячи рублей. За ним следует билет из столицы во Владивосток, который обошёлся путешественникам в 217,3 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров маршрут Москва — Анадырь и обратно, цена которого составляла 205,5 тысячи рублей.

Самым дорогим маршрутом на поезде этим летом Москва — Хабаровск. Билет в вагон класса люкс стоил 44 тысячи рублей. На втором месте билеты на поезд из Красноярская в столицу за 31,1 тысячи рублей, на третьем из Москвы в Санкт-Петербург за 28,5 тысячи рублей, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании в условиях ограничений на международные рейсы вынуждены пойти на демпинг по внутренним направлениям и понизить цены почти вдвое.