Перелёты в ряд российских городов подешевели почти вдвое

https://static.news.ru/photo/b2bb4be0-e363-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании в условиях ограничений на международные рейсы вынуждены пойти на демпинг по внутренним направлениям и понизить цены почти вдвое, следует из проведённых изданием «Ведомости» подсчётов.

Например, S7 Airlines снизила на 50% цену на перелёт из столицы в Уфу, на 40% — в Краснодар, Сочи, Пермь и Новосибирск, на 25–35% — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск, на 10–20% — в Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и Иркутск, исключение составили лишь Северная столица и Минеральные Воды, цены на полёты в них не изменились.

«Аэрофлот» снизил цены на 30–40%, это коснулось таких направлений, как Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Самара и Иркутск. «Победа» продаёт билеты в 2–3 раза дешевле, чем в аналогичный период 2019 года.

Глубина бронирования по всем направлениям сейчас сильно сократилась. <...> Серьёзные ограничения на международные авиаперелёты сохраняются, поэтому российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток ёмкостей и, как следствие, ценовой демпинг, — цитируют «Ведомости» руководителя московского офиса Bain&Company Юрия Спекторова.

Отмечается также, что на ситуацию влияет и понижение платёжеспособного спроса, и снижение числа командированных.

Как писал NEWS.ru ранее, в Росавиации сообщили, что с 20 августа российские и зарубежные авиакомпании могут возобновить международные полёты из Казани, Калининграда и Новосибирска.