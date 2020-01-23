Всемирный экономический форум в Давосе подошёл к концу. Несмотря на то что «официальное меню» мероприятия было весьма любопытным и ожиданий было много, самым главным на нём оказались интриги. Подробности — в материале NEWS.ru.

Этот форум стал юбилейным и открыл свои двери перед элитой мирового бизнеса уже в 50-й раз. На ВЭФ приехали около трёх тысяч чиновников из 117 стран мира, для обеспечения безопасности которых маленькая Швейцария приняла беспрецедентные меры. По официальной версии, одним из столпов текущей повестки Давоса стала тема сохранения мировой экологии в контексте мировых экономических и геополитических проблем.

Как представляется, для мировой дискуссии, которая развернулась на уровне правящих политической и экономической элит, главный вопрос заключался в том, как миру и глобальным игрокам преодолеть сформировавшийся 12 лет назад мировой кризис и при этом не убить окружающую среду. Действительно, в последние годы вопросы защиты экологии всё чаще мелькали на страницах и в заголовках прессы, и вопрос этот далеко не праздный.

По большому счёту основных персон на этом мероприятии было две — президент «Экономики № 1» в лице Дональда Трампа и, как бы это ни звучало странно, но его напарником-хедлайнером стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Дональд Трамп Guo Chen/Global Look Press

С 2008-го — года начала глобального экономического кризиса — мировая экономика претерпела очень много существенных изменений, и они явно требуют серьёзного рассмотрения по существу. Подтверждением этому служит тот факт, что Дональд Трамп всё же посетил юбилейный форум, несмотря на сделанное им год назад заявление о том, что он может пропустить Давос из-за бюджетного кризиса в стране.

Так с какой повесткой мы пришли к новому Давосскому форуму? Как пояснил NEWS.ru руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, страны успели накопить рекордное количество корпоративных и государственных заимствований. Стоимость многих активов не то чтобы переоценена, она ушла и даже оторвалась от реальной жизни.

По миру расползаются торговые и финансовые войны. И если бы это было бы не так, то из уст директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой не звучали бы слова о новой великой депрессии в мире и экономике в целом. Роман Блинов руководитель аналитического департамента Международного финансового центра руководитель аналитического департамента Международного финансового центра

В шаге от кризиса

По словам Георгиевой, мир стоит на пороге нового масштабного кризиса, который затмит своей разрушительностью всё то, что мы знаем о Великой депрессии. Период 20−30-х годов прошлого века уже сравнивается с текущими трендами, и сравнение не в пользу нынешней ситуации в мире. Георгиева считает, что приближается момент, когда предпосылки к нестабильности достигнут своего пика, и именно эта экономическая и геополитическая неопределённость толкает мир к пропасти. Корни нового кризиса связаны с проблемами мирового финансового сектора и беспрецедентным распространением неравенства по всему миру. Всё это происходит даже несмотря на мировую тенденцию к сокращению разрыва в доходах ведущих стран мира. Как считают в МВФ, в мире продолжает расти неравенство между основными группами населения, а это напоминает ситуацию начала XX века, когда экономическая интеграция и развитие технологий привели сначала к мировому процветанию, а затем к глобальной финансовой катастрофе, наступление которой ускорили Первая мировая война, Октябрьская революция в России и ряд событий в Европе и Америке.

Наблюдая за форумом в Давосе, мир вновь замер в ожидании рецептов преодоления кризиса, как ещё до конца не пережитого, так и от возможно уже наступающего. Современные политики, воротилы мирового бизнеса и экономисты самых разных мастей колдуют над этим «эликсиром спасения». Но, как считает Блинов, с 2008 года мир, так и не вылечив экономический недуг прошлого, похоже, только усугубил ситуацию, и она близка к хронической болезни.

Многие экономисты и даже Нобелевские лауреаты неоднократно критиковали монетарные власти и Америки, и Старого Света, благо те из квартала в квартал дают для этого повод, проводя «тушение пожара всё новыми и новыми порциями бензина». Так, на страницах The Wall Street Journal ведущие управляющие активами на глобальном рынке международного и корпоративного долга в очередной раз высказали свои взгляды на прямое манипулирование денежным рынком в США со стороны ФРС. Главный монетарный центр Америки снова обвиняют в отрыве от реальности и в прямом манипулировании финансовыми рынками. И такие обвинения более чем убедительны. Как мы знаем, в США ещё осенью начался очередной кризис ликвидности банковской системы и бороться с ним ФРС принялась исключительно по старой памяти — через прямое собственное вмешательство в деятельность финансового рынка страны.

Лекарством стали очередные денежные вливания в фондовый рынок, проводимые через постоянные операции ФРС по предоставлению денежной ликвидности участникам рынка на рынке межбанковского РЕПО, только проводимые по необходимости. Многие экономисты тогда стали, не стесняясь в своих выражениях, выступать с предупреждениями, что глобальные фондовые рынки могут просто рухнуть, потеряв реальные ориентиры. Надо отдать должное тому факту, что сейчас американский фондовый рынок находится на своих исторических максимумах, как в период перед Великой депрессией прошлого века, — заявил Роман Блинов.

В этой связи аналитиков беспокоит вопрос о том, что оторвавшись от реальной картины экономического мира, американские монетарные власти просто усугубляют сложившуюся ситуацию.

Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всех сопричастных волнует тот факт, что при наступлении глобального разочарования на международном рынке капитала и в первую очередь именно на Уолл-стрит в Америке во время неожиданной коррекции ситуация приведёт к коллапсу. Как мы знаем, эффект снежного кома всегда бывает неожиданным, но что самое страшное — это может спровоцировать массовый исход международных инвесторов из активов по всему миру, и тогда будет финансовая катастрофа даже масштабнее событий 2008 года.

Пустые разговоры

Но смогли ли решить эти и другие вопросы лучшие бизнес-умы на Давосе на этот раз? Определённо нет. По мнению участников форума, мероприятие выдалось без громких заявлений и каких-либо знаковых прорывов.

Основной интригой для России стало то, кто будет представлять нашу страну на ВЭФ. Российскую миссию должен был возглавить и.о. министра экономики Максим Орешкин, не получивший ещё тогда статус бывшего. Экс-главой ведомства он стал именно во время старта форума. Тогда СМИ и эксперты гадали, как он будет представлен и в каком статусе. На одной из сессий модератор заговорил о нём просто как об «экономисте».

Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нём ещё можно сказать, — сказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

В итоге РФ на неформальной министерской встрече ВТО в Давосе представлял замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов. Сам же Орешкин признался, что он приехал в Швейцарию «в качестве члена российской делегации».

До последнего момента не было понятно, получит ли Орешкин некую должность у президента, раз он не вошёл в состав правительства Михаила Мишустина. Однако в итоге прогнозы сбылись, и 24 января стало известно, что Владимир Путин назначил его своим помощником, перекрыв тем самым канал для распространения сплетен и слухов.

Закрывая прошлый год, ведущие экономисты из Goldman Sachs и JPMorgan Chase писали о том, что торговая война между США и КНР и её глобальное влияние на международный рынок капитала уже сошли на нет. А подписание «первой фазы» сделки принесёт спокойствие и порядок. Если принять во внимание ряд неожиданных событий, произошедших в начале этого года, то можно с полной уверенностью сказать, что мир тихо вполз в новую фазу конфронтации. В текущем крайне взаимосвязанном и взаимопроникающем мире уже нет смысла вести диалог о существенных границах интересов тех или иных кругов, есть смысл дискутировать об общем состоянии дел и перспективах, а они далеки от идеальных. И нынешний Давос — тому подтверждение.

На юбилейном ВЭФ принято подводить итоги. И что из самых разных событий уходящего 12-летнего цикла, который длился с 2008 по 2020 год, можно взять за основу? Крах американских банков и международного финансового мира после банкротства Lehman Brothers Holdings. Или череду «цветных революций» в Северной Африке в 2010-м и далее — Ливию, Сирию, Иран. Падение европейского единства и всё так и не наступающий «развод» между Англией и ЕС. Снижение мирового уровня производства в мировой экономике и сменяющий его тренд по укреплению новых экономических и геополитических центров мира. И что самое важное, за истекшие 12 лет мир так и не нашёл панацею для мировой экономики и геополитики.

А на Давосе говорили про климат, и 17-летняя девочка спорила с 73-летним мужчиной, кто из них является главным спикером на 50-м Всемирном экономическом форуме. В итоге мировые лидеры даже не думали решать глобальные финансовые или торговые вопросы, а внимание общественности было приковано к уже привыкшей к своей роли провокатора «персоны № 2» — экоактивистке Грете Тунберг. Что же... впору призадуматься и поискать настоящий ответ на совершенно реальные вещи, присутствующие в современном мире.