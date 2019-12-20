https://static.news.ru/photo/3ae49d26-246c-11ea-a939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Чиновник напомнил, что с 2016 года они индексируется только после увольнения.

По его словам, количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. Далее к полученной сумме приплюсуют актуальный размер фиксированной выплаты. Она в 2020 году составит 5 686,25 рубля, сообщает «Российская газета».

Возобновление трудовой деятельности пенсионером не отменяет проведённую индексацию, добавил Дроздов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по прогнозу главы ПФР Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, к 2022 году — на 18 процентов. Индексация пенсий составит более шести с половиной процентов, сказал он. По словам Дроздова, данный показатель почти «в два раза выше, чем инфляция». Специалист также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18 процентов по сравнению с 2019 годом.