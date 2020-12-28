Глава Центробанка: россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

https://static.news.ru/photo/8277343c-48fb-11eb-a189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот.

Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счёту привязана карточка, точно так же смогут выбирать [цифровые рубли], — рассказала глава Центробанка в эфире телеканала RTVI.

Набиуллина добавила, что окончательного решения о выпуске цифровой валюты пока не принято. Она отметила, что финансовый регулятор в настоящий момент рассматривает все плюсы и минусы этой идеи и оценивает связанные с ней риски.

Нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат, — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ.

Как передавал NEWS.ru, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, выступая в Госдуме, заявил, что регулятор не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и выдачи кредитов.