Финансист сообщил о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

https://static.news.ru/photo/2c173edc-fbaf-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что возможность погашать ипотечный кредит за счёт средств материнского капитала очень востребована в России, при этом способе оплаты может возникнуть ряд проблем, рассказал исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

Так, проблемы могут возникнуть при попытке рефинансировать жилищную ссуду на более привлекательных условиях, передаёт РИА Новости.

После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты, — сказал эксперт.

Другая проблема может возникнуть при продаже приобретённой в ипотеку недвижимости, так как при погашении ссуды за счёт средств маткапитала должны быть соблюдены некоторые условия.

Дело в том, что по текущему законодательству ребёнок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделён собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто, — пояснил Романов.

В 2020 году размер маткапитала на первого ребёнка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребёнка положена выплата ещё 150 000 рублей. Для семей, в которых второй ребёнок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, материнский капитал в России могут разрешить направлять на оплату ремонта жилья, соответствующее предложение готовы поддержать в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ и во всех парламентских фракциях.