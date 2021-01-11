Финансист объяснил, какой банковский вклад выгоднее в 2021 году

https://static.news.ru/photo/3a187804-5468-11eb-96c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что в настоящее время банковский вклад не приносит дохода, поскольку средняя ставка по рублёвым депозитам составляет 4,2%. При этом уровень инфляции достиг почти 5%.

По его словам, сохранить деньги на вкладе можно, только если обратиться в банки, предлагающие максимальный процент. Однако в 2021 году ситуация может измениться. Об этом Иванов рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт считает, что к росту ставок по вкладам в банках приведёт решение регулятора об увеличении ключевой ставки, которая в данный момент находится на уровне 4,25%.

В таком случае придётся просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом, — подчеркнул Иванов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российской финансовой системе существует целый ряд инструментов, которые могут помочь избежать уплаты налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей. Об этом заявил управляющий активами БКС Андрей Русецкий. По его словам, лучшим инструментом может стать открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), внутри которого налоги на дивиденды и процентные доходы не взимаются.