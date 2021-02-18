Эксперт рассказал, почему детям нельзя дарить криптовалюту

https://static.news.ru/photo/98d97652-97ce-11e9-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

Исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. По мнению эксперта, из-за сильного колебания курса, такая инвестиция превращается в подобие азартной игры.

Как отметил Фрей в беседе с РИА Новости, швейцарцы зачастую подаркам в виде криптовалюты или акций предпочитают открывать для детей сберегательные счета. Это приносит меньшую прибыль, однако является менее рискованным финансовым инструментом.

Что касается криптовалют, их курс подвержен сильным финансовым колебаниям и превращает инвестиции в подобие азартной игры.

Каждый должен сам решить, хочет ли он совершать подобные действия с деньгами для детей, — сказал Фрей.

Он также рассказал, что альтернативой криптовалюте может стать инвестиция в драгоценные металлы, например в золото. По словам эксперта, такие вложения популярны в качестве подарка при рождении ребёнка.

Ранее эксперт рассказал, почему россиянам не стоит вкладываться в биткоины. Об этом писал NEWS.ru.