Эксперт рассказал, почему детям нельзя дарить криптовалюту

Исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. По мнению эксперта, из-за сильного колебания курса, такая инвестиция превращается в подобие азартной игры.
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Что касается криптовалют, их курс подвержен сильным финансовым колебаниям и превращает инвестиции в подобие азартной игры.
Каждый должен сам решить, хочет ли он совершать подобные действия с деньгами для детей, — сказал Фрей.
Он также рассказал, что альтернативой криптовалюте может стать инвестиция в драгоценные металлы, например в золото. По словам эксперта, такие вложения популярны в качестве подарка при рождении ребёнка.
Ранее эксперт рассказал, почему россиянам не стоит вкладываться в биткоины. Об этом писал NEWS.ru.