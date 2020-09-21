Эксперт объяснил опасность оставления пенсии на карте

https://static.news.ru/photo/56c5f768-fc6d-11ea-8fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал о ситуациях, когда получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат на карту.

По его словам, это может произойти из-за блокировки по решению суда или мошенничества при передаче идентификационных данных третьим лицам. Кроме того, отправка пенсии на карту может быть приостановлена, если деньги не снимались на протяжении шести месяцев, пояснил эксперт в интервью «Прайм».

Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадёт не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций, — подчеркнул Коган.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге у женщины банковские мошенники сняли с карточки 1,3 млн рублей. Преступление прошло по отработанной схеме — неизвестный мужчина позвонил потерпевшей на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка, он начал рассказывать женщине о том, что мошенники пытаются списать с её карты деньги. Для предотвращения этого он предложил перевести все деньги на другой счёт.