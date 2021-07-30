Эксперт назвал способные резко подорожать валюты

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что рубль находится в числе валют, имеющих потенциал к росту. В беседе с агентством ПРАЙМ он отметил, что на российской валюте позитивно отражается рост валютной выручки экспортёров РФ, обеспечивающий больший приток валюты в экономику.

Тузов подчеркнул , что сейчас политическая напряжённость снижена до максимума с 2014 года.

Вместе с тем рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортёров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю, — пояснил эксперт.

Он считает, что похожая ситуация сложилась с китайским юанем. Экономика КНР растёт быстрее общемировой, а объёмы валютной выручки от экспортных товаров весьма значительны. При этом Китай искусственно удерживает низкий курс юаня, серьёзного укрепления которого пока не наблюдается, отметил Тузов.

Ранее стало известно, что в последние дни рубль продемонстрировал некоторое укрепление по отношению к доллару, чему способствовали рекордные показатели экспорта в США. Рубль укреплялся из-за общей слабости доллара на глобальном рынке, вызванной низкой макроэкономической статистикой по США и намерениями ФРС продолжать мягкую денежно-кредитную политику.