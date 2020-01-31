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ВТБ в партнёрстве с одним из автоагрегаторов запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита. Благодаря этому маркетплейсу клиенты смогут в режиме реального времени выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты.

Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает РБК. В настоящее время маркетплейс даёт возможность лишь подать заявку на кредит, а за деньгами придётся обратиться в...