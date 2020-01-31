Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13,2 млрд. Это произошло 30 января после резкого скачка акций компании — на 12%, до $2,1 тыс. — на постмаркете.
Состояние самого богатого человека планеты выросло до почти $129,5 млрд. Значительный рост котировок последовал после обнародования успешного квартального отчёта Amazon, который «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков,
По данным компании, её прибыль составила $87,4 млрд, прибыль на акцию — $6,47 при ожиданиях экспертов в $4,11.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск в течение 60 минут увеличил своё состояние на $2,3 млрд. Причём сам 48-летний основатель SpaceX ничего не делал, повысилась рыночная капитализация другой его компании — Tesla. Перед закрытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки акций выросли на 2,49% и составили $580,99, а затем ещё на 12%, до $649. Состояние Маска увеличилось почти до $36 млрд.
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