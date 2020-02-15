Американский доллар на начало 2020 года продемонстрировал наилучшие показатели за последние пять лет в сравнении с другими ведущими валютами. С конца декабря прошлого года его индекс укрепился на 1,9%.
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Причиной укрепления доллара эксперты называют стабильные экономические показатели США и высокую доходность американских облигаций. Свою роль сыграло и распространение коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возможный переход Центробанка от сдержанности в снижении ключевой ставки к чрезмерной мягкости может стать основным риском для рубля и российских рынков. В феврале 2020 года в оценках перспектив роста экономики РФ всё ещё присутствует весьма существенная доля неопределённости. Рост ВВП в стране остаётся в прямой зависимости от успехов нацпроектов, и в этой связи укрепление экономики снова может оказаться не столь впечатляющим и составить 1,5–2%.
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