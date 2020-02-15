Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка России. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.

Российские власти выкупят государственный банк у формально независимого ЦБ, используя средства Фонда национального благосостояния. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, деньги попадут в федеральный бюджет благодаря соглашению с Центробанком, который...