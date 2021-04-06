Доллар преодолел планку в 78 рублей

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Курс доллара США вырос на 0,98% и достиг 78,0225 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 10:40 7 апреля.

В прошлый раз курс американской валюты поднимался выше планки в 78 рублей пять месяцев назад — в начале ноября 2020 года.

Курс евро в ходе торгов поднялся на 0,3%, превысив 92 рубля. В последний раз евро стоил дороже 92 рублей два месяца назад — 1 февраля.

Ранее NEWS.ru пиал, что зарубежные СМИ назвали российский рубль самой недооценённой валютой по «индексу бигмака».

Расчёт применяют для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчёта «реальных» обменных курсов валют. С этой целью берётся один стандартный продукт, доступный в большинстве стран мира, но за разную стоимость в пересчёте на другие валюты. При этом для вычисления ППС используется гипотеза, согласно которой цена на один и тот же товар должна быть одинаковой во всех странах мира. Иная ситуация указывает на заниженный либо завышенный курс местной валюты.

Согласно оценке специалистов, курс рубля занижен на 68%, а с учётом поправки на уровень ВВП государства на душу населения — на 47,3%. Это говорит о том, что российская валюта самая недооценённая в мире.