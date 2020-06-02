Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

10:22, 02 июня 2020
Фото: Liu Jie/Xinhua

Курс доллара на открытии торгов на МосБирже опустился ниже 69 рублей. Курс евро снизился на 0,3% — до 76,75 рубля.

Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%, РТС — на 0,8%, свидетельствуют данные торгов.

Как писал NEWS.ru ранее, доллар дешевеет на фоне массовых протестов в США. Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге он скончался.

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