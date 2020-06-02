Доллар опустился ниже 69 рублей

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Американский доллар до сих пор находится в «красной зоне» по отношению к другим мировым валютам. Участники торгов таким образом реагируют на протесты в США.

По состоянию на 18:09 мск 1 июня 2020 года евро стоит $1,1126 за единицу. Курс валюты США к иене снизился до 107,59 иены. Индекс доллара к корзине валют основных торговых...