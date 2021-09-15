Добро пожаловать в минус: зачем банки поощряют клиентов тратить больше

Банки стали лояльнее к клиентам, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. В августе они резко увеличили лимит по картам с овердрафтом. Рынок постепенно восстанавливается после существенного сокращения в прошлом году. Объёмы овердрафта во многом растут за счёт сегмента зарплатных карт. Но эксперты предупреждают, овердрафт — это фактически тот же кредит и обращаться с ним нужно осторожно.

Lidia Veles/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в августе средний лимит овердрафта по дебетовым банковским картам достиг 48,9 тысячи рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это на 18,7% больше, чем в июле и в 4,2 раза больше, чем годом ранее.

За месяц кредиторы одобрили 21,9 тысячи карт с опцией ухода в минус, а совокупный лимит по ним превысил 1 млрд рублей (на 17,5% больше, чем месяцем ранее). По данным БКИ «Эквифакс», на 1 августа на российском рынке обращалось около 600 тысяч карт с овердрафтом с совокупным лимитом 12,4 млрд рублей. По сравнению с докризисным периодом портфель таких карт сократился вдвое.

Мы наблюдаем рост среднего лимита по овердрафтам и за последние три года показатели августа являются рекордными, — рассказал NEWS.ru гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По словам Лагуткина, данный продукт нельзя назвать столь же популярным как кредитные карты, в продвижении которых банки заинтересованы больше. Являясь по сути дополнительной опцией к открытию зарплатной карты, объёмы овердрафтов растут именно за счёт этого канала, пояснил он.

Некоторые банки имеют в своих линейках специальные дебетовые карты с овердрафтом, однако большинство кредитных организаций предлагают такую опцию зарплатным клиентам или вкладчикам, имеющих карты. Благодаря овердрафту клиент банка может тратить больше средств, чем есть на счёте. Фактически овердрафт — это кредит, сумму которого (лимит) и проценты (могут зависеть от срока использования денег) определяет банк. Возникшая задолженность погашается автоматически при поступлении средств на счёт клиента.

Нужно понимать, что овердрафт — это тот же самый кредит, только с другим названием, и по своему смыслу весьма похожий на кредитную карту — тот же возобновляемый кредитный лимит, те же условия, которые, как правило, прописаны в виде начисления процента за каждый день пользования банковскими средствами. С одной стороны, это две карты в одной, что определённо упрощает ведение некоего учёта расходов. С другой — этой возможностью нужно грамотно пользоваться, как и кредитной картой, причём с точки зрения беспроцентного периода выгоднее смотрится именно кредитка. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

В период пандемии, урезая лимит по овердрафту, банки сокращали собственные риски по потере средств и клиентов, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. И сейчас абсолютно логичным действием видится факт того, что этот сегмент рынка постепенно восстанавливается — банки видят стабильность денежных потоков граждан и восстанавливают лимиты, а где-то одобряют новые или расширяют старые, допандемийные.

Банки пытаются дополнительно привлечь клиентов для продажи своего продукта на более привлекательных для клиентов условиях, соглашается доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Рынок банковских услуг уже двигается по направлению расширения возможностей овердрафта, добавляет он.

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Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков связывает увеличение лимита по овердрафту с расширением банками операций по кредитованию по всем направлениям «с целью сохранения и увеличения процентного дохода».

Очевидно, банки развивают данное направление кредитования и будут его поддерживать в ближайшее время, так как им приходится быть более осторожными в других направлениях кредитования физических лиц из-за сокращения реальных доходов последних, — поясняет он.

Перспективы этого сегмента будут зависеть от дальнейшего роста доходов населения и того, как эти доходы будут получать — «по-белому» или в конвертах.

Но клиентам банка, получающим белую зарплату на карту, радоваться особо не стоит. Для тех, кто умеет пользоваться заёмными средствами, овердрафт — несомненный плюс. Для тех, у кого проблемы с платёжной дисциплиной и финансовой грамотностью — определенно минус. Опция эта не самая популярная, зачастую навязанная банком. А всё что навязано кредитной организацией — как правило, выгодно ей самой.