https://static.news.ru/photo/8e97c0cc-49f3-11ea-b050-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Economic Forum/flickr.com

Длившийся несколько лет судебный процесс закончился победой Владимира Чернухина, экс-главы Внешэкономбанка (ВЭБ) и экс-замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова. Суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Тяжба началась в конце 2017 года, когда Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал подконтрольную Дерипаске промышленную группу «Базовый элемент» выплатить Чернухину $95,2 млн, передаёт РБК.

В своем иске Чернухин заявил, что ранее был партнёром Дерипаски и контролировал «Трёхгорку» через кипрскую Navio Holdings, принадлежавшую ему на 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину , которая возглавила «Трёхгорную мануфактуру» после ее покупки принадлежащими Дерипаске структурами «Базового элемента». После чего деловые отношения Чернухина и Дерипаски были оформлены акционным соглашением.

Согласно иску, Дерипаска не выполнил условия соглашения, а позже пообещал выкупить долю в Navio за $100 млн, но не выполнил и этого.

«Трёхгорная мануфактура» владеет крупным коммерческим комплексом в столичном районе Пресня на берегу Москвы-реки.

Как писал NEWS.ru ранее, издание Forbes опубликовало рейтинг российских предпринимателей, чьё состояние больше всех уменьшилось за последние десять лет. Лидером списка стал Олег Дерипаска. Он потерял $6,7 млрд, с 2010 года по конец 2019 года его состояние упало с $10,7 млрд до $4 млрд.