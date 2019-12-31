https://static.news.ru/photo/adf4e620-2bcb-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Издание Forbes опубликовало рейтинг российских предпринимателей, чьё состояние больше всех уменьшилось за последние десять лет.

Лидером списка стал Олег Дерипаска. Он потерял $6,7 млрд, с 2010 года по конец 2019 года его состояние упало с $10,7 млрд до $4 млрд.

Вторую строчку рейтинга занял основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков. Состояние предпринимателя уменьшилось на $6,4 млрд, с $7,5 млрд до $2,1 млрд.

Третье место у председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина, его состояние сократилось с $6,4 млрд до менее $0,5 млрд, пишет издание.

В рейтинг также вошли владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров, бывший владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Ранее NEWS.ru писал, что активы вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной перешли в собственность её оппонентов. У неё «отжали» московские строительные активы и землю, переоформленные на подставных лиц. По некоторым данным, в дележе мог участвовать обвинённый в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин.