https://static.news.ru/photo/0ece1cee-2ae3-11ea-9614-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активы вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной перешли в собственность её оппонентов. По информации замгенерального директора Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл Россия» Ильи Шуманова, к случившемуся может быть причастен полковник ФСБ Кирилл Черкалин.

Серьёзные проблемы у Елены Батуриной возникли вскоре после смерти супруга. По словам Шуманова, у неё уже «отжали» московские строительные активы и землю, переоформленные на подставных лиц. В дележе участвовал обвинённый в коррупции Черкалин, пишет URA.RU.

В результате действий силовика оппоненты получили контроль над офшорными компаниями Батуриной на Кипре, нанеся серьёзный удар по её бизнесу.

Накануне мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.

По версии американского журнала Forbes, в феврале 2019 года вдова экс-мэра Москвы была признана первой в России женщиной — долларовым миллиардером. Её состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов, писал NEWS.ru.