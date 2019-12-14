https://static.news.ru/photo/49c34218-1fce-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых заметных новых миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Её состояние издание оценивает в $1,2 млрд.

По данным специалистов, Бакальчук в феврале 2019 года была признана второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Первой является вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Созданный Бакальчук интернет-магазин обслуживает клиентов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Только в 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд, отмечает ТАСС .

Самой молодой миллиардершей в списке оказалась американская модель Кайли Дженнер.

Ранее журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года. Рейтинг издания канцлер ФРГ возглавляет уже девятый год подряд. В топ-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, писал NEWS.ru.