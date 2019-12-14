Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых заметных новых миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Её состояние издание оценивает в $1,2 млрд.
По данным специалистов, Бакальчук в феврале 2019 года была признана второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Первой является вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Созданный Бакальчук интернет-магазин обслуживает клиентов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Только в 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд, отмечает
Самой молодой миллиардершей в списке оказалась американская модель Кайли Дженнер.
Ранее журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года. Рейтинг издания канцлер ФРГ возглавляет уже девятый год подряд. В топ-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, писал NEWS.ru.
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