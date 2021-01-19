Депутат Госдумы скрывал многомиллионные доходы и квартиры в Ницце

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У депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко нашли незадекларированные доходы в сотни миллионов рублей, недвижимость за границей, а также самолёт, вертолёт и охотхозяйство. Сейчас иск в отношении Голушко рассматривается в Тверском суде Москвы. Генпрокуратура планирует взыскать с него 2,2 млрд рублей.

Народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством, — сообщает «Коммерсант».

Предполагаемые нарушения антикоррупционного законодательства сотрудники Генпрокуратуры выявили в процессе расследования уголовного дела об организации преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере с тарифами на газ.

Из материалов Генпрокуратуры известно, что Голушко во второй половине 1990-х годов являлся депутатом Заксобрания Омской области, затем до 2002 года был первым замом главы региона, с 2007 по 2012 год — депутатом Госдумы, а в 2012–2016 годах — членом Совета федерации. В 2016 году он снова избрался в Госдуму, став членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Являясь депутатом Госдумы и сенатором, он также активно участвовал в деятельности компаний «Омсгоргаз», «Омскгазстрой» и «Омскгазсеть».

Помимо задекларированных доходов, с 2010 по 2017 годы на счета Голушко поступило 909,9 млн рублей, из которых почти 360 млн — наличными. На счета его жены при доходе в 32 млн рублей поступило более 153 млн рублей, большая часть из которых тоже была внесена «живыми» деньгами. Кроме того, у супруги депутата нашлись две квартиры на Лазурном берегу. Супруги Голушко также участвовали в деятельности учреждённого их старшей дочерью Марией риэлторского товарищества La Chapelle во французском Канне.

В пользовании депутата находились бизнес-джет Hawker 850XP, вертолёт R66 и охотничье хозяйство в Тюменской области.

Как писал NEWS.ru, Совет Госдумы планирует принять к рассмотрению законопроект, подготовленный правительством РФ, об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, если они были совершены по независящим от человека обстоятельствам. Форс-мажорными могут быть признаны чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица, которых нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть». В пример приводятся стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Определять, действительно ли чиновник не смог соблюсти антикоррупционные требования в силу непреодолимых обстоятельств, возложено на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению.