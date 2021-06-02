Центробанк дал совет, как сохранить сбережения

https://static.news.ru/photo/5dd814a8-c36b-11eb-9c09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый гражданин должен иметь свой собственный финансовый резервный фонд, который в случае потери работы, болезни или незапланированных расходов может обеспечить существование на несколько месяцев. Хранить эти сбережения лучше всего на депозите или в облигациях федерального займа (ОФЗ). Такой совет россиянам дали сотрудники Центробанка, сообщают «Известия».

Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надёжной форме, например в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ — самых надёжных бумагах на российском фондовом рынке, — заявили в ЦБ.

Инвестирование специалисты ЦБ не считают хорошим способом сбережения, так как всегда присутствует риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доля инвестиций из сбережений россиян может вырасти с 20% до 40% и в течение трёх лет достигнуть 8 трлн рублей. По его словам, фондовый рынок «неминуемо будет расти». При этом Костин согласен с позицией Центробанка, касающейся ограничений для неквалифицированных инвесторов.