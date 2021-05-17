ЦБ заметил «пузыри» на рынке потребительского кредитования

https://static.news.ru/photo/b04b63e8-b709-11eb-9044-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России зафиксировал быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно уже говорить о возникновении «пузырей». Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передаёт ТАСС.

В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о «пузырях», — заявила Юдаева, выступая в Госдуме.

Она подчеркнула, что сейчас долговая нагрузка россиян находится на рекордно высоком уровне.

Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), демонстрирующий отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения, на 1 января 2021 года вырос до рекордных 11,7%. Из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8%.

Юдаева подчеркнула, что необходимо ограничивать риски кредитов для физических лиц по плавающим ставкам.

Ранее Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам ряд кредитов по плавающим ставкам. Речь идёт о выдаче кредитных карт с нефиксированным процентом и ссуд на срок до года и свыше 20 лет, а также о параметрах таких ссуд. Центробанк намерен ввести максимально допустимое значение плавающей ставки и установить срок возможного «удлинения» кредита.

Регулятор также собирается расширить свои полномочия по регулированию выдачи кредитов с плавающими ставками. Он предлагает наделить совет директоров Банка России правом устанавливать максимально допустимую долю таких ссуд относительно общего кредитного портфеля банка и срок, на который могут вводиться ограничения.