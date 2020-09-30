Центробанк зафиксировал в августе рекордную выдачу ипотеки

https://static.news.ru/photo/c15a0238-032d-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в августе выдали ипотечные кредиты на 392,3 млрд рублей, это на 8% больше, чем в июле, и рекордный показатель с 2018 года. Предыдущий рекорд был поставлен в июле 2020 года — 362 млрд рублей.

В годовом выражении рост выдачи ипотеки составил 66% (в августе 2019 года было выдано 236 млрд рублей), — сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.

В августе россияне взяли 154,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (146 тыс.) и на 45% больше, чем в августе 2019 года (106,9 тыс.).

Рекордные объёмы выдачи ипотечных кредитов фиксируются на фоне исторически минимальной процентной ставки. В августе она опустилась до 7,16%, тогда как ещё в июле была 7,28%.

Объём просроченных кредитов на начало сентября увеличился до 76,7 млрд рублей, что на 1,5% больше июльского показателя (75,6 млрд рублей) и на 4,8% выше, чем годом ранее (73,2 млрд рублей).

Как писал NEWS.ru, ипотечные ставки в России в обозримом будущем могут продолжить тенденцию к снижению. Такое предположение сделал глава Сбербанка Герман Греф. Это произойдёт в случае, если Банк России примет решение об очередном снижении ключевой ставки. По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на ипотеку. В немалой степени это обусловлено повышенным интересом к кредитам с субсидируемой процентной ставкой 6,5% годовых. Как отметил банкир, люди знают, что программа скоро завершится, поэтому пытаются успеть купить жильё на льготных условиях. Вместе с тем это приводит к перегреву на рынке и росту цен. В 2020 году, рассказал он, Сбербанк выдал ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% на сумму более 230 млрд рублей, «средний чек» кредита составил примерно 2,5 млн.