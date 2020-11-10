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ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов

16:35, 10 ноября 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупок. Ежедневный лимит для физлиц предложено определить в 5 тысяч рублей, ежемесячный — в 30 тысяч рублей.

Как сообщается в информационном письме регулятора, выполнение этих рекомендаций должно способствовать минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность. Кроме того, Банк России рекомендовал кассирам пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных навыков, чтобы снизить риск попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых поселениях был запущен в РФ в 2019 году. В июле 2020 года этот проект охватывал уже более 4,2 тысячи торговых точек, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею о том, что жители России получат возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов. По его мнению, если покупатель пополнит карту в магазине, а потом совершит покупку, то это обеспечит прозрачность в расчётах торговли. Если же оплата происходит через наличные, есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Остапкович также отметил, что такой способ пополнения карт можно назвать мировым трендом, так как во многих странах такие операции проводятся давно.

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