Аналитик оценил предложение о пополнении банковских карт в магазинах

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею о том, что жители России получат возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов.
По его мнению, если покупатель пополнит карту в магазине, а потом совершит покупку, то это обеспечит прозрачность в расчётах торговли.
Если деньги будут проходить через карту, они всегда будут прозрачны. Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции, они очень редки, но, к сожалению, бывают, — пояснил он.
Остапкович также отметил, что такой способ пополнения карт можно назвать мировым трендом, так как во многих странах такие операции проводятся давно.
Тут ещё одна проблема: чтобы торговля поставила эти аппараты, они должны какие-то издержки понести — и ремонт этих аппаратов, и замена, и какие-то эквайринговые вещи, — уточнил эксперт.
Он подчеркнул, что надо проследить за эффектом нововведения, напомнив, что такими операциями на законодательном уровне должна заниматься банковская система,
Ранее NEWS.ru писал, что Промсвязьбанк в ближайшие месяцы запустит технологию пополнения банковских карт на кассах магазинов. Возможность подключиться к пилотному проекту также рассматривают «Дом.РФ», Ак Барс Банк и крымский РНКБ.
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