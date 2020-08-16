Аналитик оценил предложение о пополнении банковских карт в магазинах

https://static.news.ru/photo/fe6a534c-dfad-11ea-bfa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал идею о том, что жители России получат возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов.

По его мнению, если покупатель пополнит карту в магазине, а потом совершит покупку, то это обеспечит прозрачность в расчётах торговли.

Если деньги будут проходить через карту, они всегда будут прозрачны. Если оплата происходит через наличные, то есть масса примеров и возможностей, как эти наличные можно скрыть через кассу. Это уже мошеннические операции, они очень редки, но, к сожалению, бывают, — пояснил он.

Остапкович также отметил, что такой способ пополнения карт можно назвать мировым трендом, так как во многих странах такие операции проводятся давно.

Тут ещё одна проблема: чтобы торговля поставила эти аппараты, они должны какие-то издержки понести — и ремонт этих аппаратов, и замена, и какие-то эквайринговые вещи, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что надо проследить за эффектом нововведения, напомнив, что такими операциями на законодательном уровне должна заниматься банковская система, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что Промсвязьбанк в ближайшие месяцы запустит технологию пополнения банковских карт на кассах магазинов. Возможность подключиться к пилотному проекту также рассматривают «Дом.РФ», Ак Барс Банк и крымский РНКБ.