https://static.news.ru/photo/63150a6c-4daf-11ea-ae33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Состоятельных людей в 2019 году стало больше на 10%. Причём, не просто богатых, а чрезвычайно богатых. Об этом свидетельствуют данные компании Wealth-X.

В общей сложности в мире таковых уже 2,7 млн человек. Общая стоимость состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн.

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%, передаёт «Интерфакс».

Рост благосостояния обеспеченных людей в Wealth-X объяснили переориентацией политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование. Это, считают эксперты, дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций.

Среди стран лидерами по количеству очень богатых людей стали США (969,08 тысячи человек), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тысячи). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, российские миллиардеры начали беднеть. Их совокупное состояние всего за месяц сократилось на $7,77 млрд.