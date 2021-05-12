Беднякам предложили платить за жизнь в лесу ради его охраны

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Действующая система компенсации вреда, нанесённого предприятиями окружающей среде, неэффективна во всём мире, но особенно — в бедных странах. К такому выводу пришли эксперты благотворительной организации «Сеть третьего мира» и предложили выход — платить народам этих стран за жизнь в лесу и охрану его флоры и фауны. Об этом сообщает BBC.

Ведущие экономики мира расходуют триллионы долларов на сохранение окружающей среды неэффективно — деньги не доходят до территорий, которые пострадали в результате бизнес-деятельности. Выплаты за ущерб окружающей среде страны третьего мира не могут потратить эффективно на сохранение природы, так как вынуждены гасить свой госдолг. В результате чего, невзирая на триллионные траты ежегодно, природа только деградирует, а экологические проблемы не решаются, — говорится в докладе специалистов.

Специалисты «Сети третьего мира» призвали кардинально пересмотреть действующие механизмы экологических выплат со стороны государств и компаний. Они полагают, что долги странам третьего мира нужно активнее списывать, а размеры финансовых компенсаций за нанесённый экологии ущерб значительно увеличить и не привязывать их к каким-то условиям.

Эксперты также признали эффективность меры, уже предложенной ООН, по задействованию населения бедных стран в решении экологических проблем. Международная программа предполагает финансовые выплаты местным жителям за сохранение местной флоры и фауны.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» сократит выплату дивидендов акционерам для того, чтобы выплатить 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение окружающей среды. Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения, и из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой позже не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.