Банкиры нашли быстрый способ победы над телефонными мошенниками

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Телефонное мошенничество, от которого страдают миллионы россиян, можно победить уже в этом году, если принять меры на уровне операторов связи. Об этом сообщил ТАСС зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Если принять меры на уровне операторов связи, то мы сразу сократим количество мошеннических телефонных звонков примерно на 70–80%. Почему этого не происходит сегодня, мне непонятно, — заявил Кузнецов.

По его данным, в 2020 году количество мошеннических звонков в РФ достигло 15 млн, россиянам звонили до 100 тысяч раз в сутки. Только в «Сбере» в прошлом году было зафиксировано 3,7 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Специалисты фиксируют 30-кратный рост жалоб по сравнению с 2017 годом и двукратный — по сравнению с 2019-м.

Кузнецов также рассказал, что в «Сбере» удалось собрать самую большую базу данных мошенников в стране. Помимо мошеннических телефонных номеров она содержит номера их карт и ссылки на фишинговые сайты.

Ранее сообщалось, что ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5–5 млрд рублей в месяц. При этом самой распространённой схемой является перевод денег на «защищённый» счёт.

По данным ФинЦЕРТ (подразделения Центробанка по кибербезопасности), объём мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц за прошедший год в России вырос в полтора раза — до 9,8 млрд рублей. Возместить клиентам банков удалось только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей.