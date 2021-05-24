Ущерб от телефонных мошенников оценили в 5 млрд рублей в месяц

https://static.news.ru/photo/d20d11ea-bd29-11eb-a8b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет от 3,5 млрд до 5 млрд рублей в месяц.

При этом самой распространённой схемой является перевод денег на «защищённый» счёт. Об этом «Известиям» рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

На один call-центр приходится от трёх тысяч до семи тысяч вызовов в сутки. Из них половина недозвонов и менее 1% звонков срабатывает. Доход одного call-центра около $1 млн в месяц. Таких сall-центров может быть десятки, — сообщил Кузнецов.

В прошлом году в «Сбер» поступило 3,7 млн жалоб клиентов на попытки мошенничества. По данным банка, злоумышленники позвонили гражданам за год более 15 млн раз. При этом ущерб от этого вида мошенничества по сравнению с 2019 годом вырос вдвое.

По данным ФинЦЕРТ (подразделения Центробанка по кибербезопасности), объём мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц за прошедший год в России вырос в полтора раза — до 9,8 млрд рублей. Возместить клиентам банков удалось только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось о рекордной сумме, которую удалось похитить у клиента одного из банков. Мошенники выманили у 54-летней женщины 400 млн рублей под предлогом «спасения» денег от воров. Они представились жертве сотрудниками службы безопасности банка и рассказали, что сейчас везде действуют воры, поэтому деньги надо положить в другом банке на другой счёт, чтобы обезопасить их. На счету у клиентки было 14 млн рублей. Испугавшись, женщина сама рассказала жуликам, что в другом банке у неё лежит ещё 380 млн рублей. Мошенники не растерялись и подключили «сотрудников ФСБ».