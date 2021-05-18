Банкир рассказал о рекордных суммах, украденных у россиян со счетов

https://static.news.ru/photo/fe60ffa0-b84b-11eb-8311-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рекорд по сумме похищенных денег у клиента одного из банков поставили мошенники в прошлом году. Им удалось выманить у 54-летней женщины 400 млн рублей под предлогом «спасения» денег от воров, сообщает РБК.

Клиентку банка убедили самостоятельно снять со счетов деньги, рассказал изданию начальник управления противодействия кибермошенничеству Сергей Велигодский, уточнив, что женщина являлась клиентом другого банка. Мошенники представились жертве сотрудниками службы безопасности банка и рассказали, что сейчас везде действуют воры, поэтому деньги надо положить в другом банке на другой счёт, чтобы обезопасить их от воров.

На счету у клиентки было 14 млн рублей. Испугавшись, женщина сама рассказала жуликам, что в другом банке у неё лежит ещё 380 млн рублей. Мошенники не растерялись и подключили «сотрудников ФСБ».

Ей позвонили из «ФСБ» и дальше её начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — рассказал Велигодский.

Этот случай стал самым масштабным по похищениям денег у клиентов банков, но далеко не единственным. В прошлом году, как показало исследование группы «Тинькофф», в среднем за один раз россияне переводили мошенникам 13,9 тысячи рублей. Дело в том, что в банках тщательно следят за совершаемыми операциями, поэтому мошенникам выгодно, чтобы жертвы переводили суммы несколькими операциями.

За год пандемии число случаев мошенничества выросло, общая сумма украденного составила на 70% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось ранее, в апреле резко увеличилось число телефонных звонков от мошенников клиентам российских банков. Чаще всего они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и Центробанка.