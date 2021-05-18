Банкир рассказал о рекордных суммах, украденных у россиян со счетов

Рекорд по сумме похищенных денег у клиента одного из банков поставили мошенники в прошлом году. Им удалось выманить у 54-летней женщины 400 млн рублей под предлогом «спасения» денег от воров, сообщает РБК.
Клиентку банка
На счету у клиентки было 14 млн рублей. Испугавшись, женщина сама рассказала жуликам, что в другом банке у неё лежит ещё 380 млн рублей. Мошенники не растерялись и подключили «сотрудников ФСБ».
Ей позвонили из «ФСБ» и дальше её начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — рассказал Велигодский.
Этот случай стал самым масштабным по похищениям денег у клиентов банков, но далеко не единственным. В прошлом году, как показало исследование группы «Тинькофф», в среднем за один раз россияне переводили мошенникам 13,9 тысячи рублей. Дело в том, что в банках тщательно следят за совершаемыми операциями, поэтому мошенникам выгодно, чтобы жертвы переводили суммы несколькими операциями.
За год пандемии число случаев мошенничества выросло, общая сумма украденного составила на 70% больше, чем годом ранее.
Как сообщалось ранее, в апреле резко увеличилось число телефонных звонков от мошенников клиентам российских банков. Чаще всего они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и Центробанка.