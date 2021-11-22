Банкир: власти должны подумать, как дать людям заработать

Инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган заявил, что законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% не поможет сделать россиян менее закредитованными. Он добавил, что проблема заключается не в ставках, а в возможности населения иметь стабильный доход. Об этом сообщает «360».

Я не думаю, что такие меры могут снизить закредитованность нашего населения. Дело в том, что закредитованность, конечно, связана со ставками, но она ещё больше связана с тем, что наше население не имеет хороших источников дохода, — поделился Коган.

Он добавил, что следовало бы ограничить ставки до уровня 0,5%. При этом, несмотря на любые регуляторные меры, в случае необходимости люди начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Ранее стало известно, что реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6%. Это станет возможным благодаря восстановлению экономики, дефициту кадров на рынке и единовременным социальным выплатам, рассказали в ходе опроса аналитики финансовых организаций.

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году на 3%. Однако не исключается, что после изменения прогноза по инфляции этот показатель может быть пересмотрен.