Банки сообщили о возросшем интересе ФНС к счетам клиентов

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В Ассоциации банков России (АБР) отметили четырёхкратное увеличении количества запросов Федеральной налоговой службы (ФНС), направленных в кредитные организации в отношении счётов россиян после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией. При этом банкиры не заметили снижения объёма запросов ФНС в период действия карантина.

Объём поступающих от налоговых органов требований увеличился в среднем более чем в четыре раза, произошло это после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных в период до 30.06.2020, — цитирует ТАСС письмо АБР главе ФНС.

В АБР считают такое резкое увеличение запросов критичным для банков, поскольку они не успевают их обрабатывать в полном объёме. В связи с этим банкиры просят ФНС продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней в период с 30 июля до 15 августа.

Как писал NEWS.ru, комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект об ужесточении налоговой отчётности. Резидентов РФ хотят обязать предоставлять в ФНС сведения обо всех движениях активов на счетах за рубежом. Редакция первого чтения предусматривала разрешение на зачисление на счета филиалов и представительств российских компаний в других странах денег, полученных по страховке, от договора купли-продажи, а также возвращённые за некачественный товар или услугу средства. Кроме того, предполагалось позволить отправлять возврат залога по договору аренды.